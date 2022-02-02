أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أن 51% من الشعب التركي لم يتمكنوا من دفع فاتورة الكهرباء في يناير الماضي، بعد ارتفاع ثمنها.

وفق استطلاع أجرته مؤسسة “يونايلام” التركية للأبحاث، شهد بداية عامي 2021 و 2022 في تركيا، زيادة بنسبة 72 في المائة في الكهرباء في عام واحد.

وفق نتائج الاستطلاع، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمنتجات الغذائية، لم يتمكن المواطنون من تلبية احتياجاتهم الأساسية ولا يمكنهم دفع فواتيرهم، في ظل التضخم النقدي الذي بلغ 36%.

خلال الاستطلاع الذي أجرته “يونايلام”، بعنوان “الوضع الاقتصادي للأسر” مع الجمهور، تم توجيه سؤال للمشاركين: “هل لديك فاتورة لم تتمكن من دفعها في الشهر الماضي أو حاجة إلزامية لم تستطع تلبيتها؟”.

وكانت النتيجة ملفتة للانتباه، حيث أجاب 51 في المائة من المشاركين بـ “نعم” على السؤال.

وقال 49 بالمائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم دفعوا جميع فواتيرهم في الشهر الماضي وكانوا قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

في الأيام الماضية ظهر تفاعل المواطنون على منصات التواصل الاجتماعي، مع ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمنتجات الغذائية، وتم توجيه الانتقادات إلى الحكومة.