أنقرة (زمان التركية) – تخطت الموازنة المخصصة لهيئة الشؤون الدينية التركية في مجال التعليم، موازنة الجامعات في تركيا.

وبلغ حجم الموازنة المخصصة لاستثمارات رئاسة الشؤون الدينية في مجال التعليم الفني والمهني نحو 66 مليون و193 ألف ليرة وهو ما يفوق الموازنات المخصصة لصالح 124 جامعة من بينها جامعتا البسفور والشرق الأوسط التقنية.

وتفوق الموازنة المخصصة لاستثمارات الشؤون الدينية في مجال التعليم موازنة 96 في المئة من الجامعات التركية.

وتعتبر مدارس إمام وخطيب الثانوية أبرز المؤسسات التعليمية التابعة لهيئة الشؤون الدينية التركية.

وتضمن البرنامج الاستثماري لعام 2022 تخصيص 66 مليون و163 ألف ليرة لرئاسة الشؤون الدينية تحت بند التعليم الفني والهني، حيث سيتم استخدام 23 مليون و193 ألف ليرة من هذا المبلغ في المشاريع القائمة على أن يتم استخدام المبلغ المتبقي البالغ 43 مليون ليرة في المشاريع الجديدة.

وكان حجم النفقات في هذا المجال قد بلغ 118 مليون و249 ألف ليرة خلال عام 2021.

وبهذا تفوق إجمالي الموازنة المخصصة لـ الشؤون الدينية على الموازنة المخصصة لصالح 124 جامعة من إجمالي 129 جامعة، وبلغت الموازنة المخصصة لجامعة البسفور، 60 مليون ليرة، فيما بلغت موزانة جامعة الشرق الأوسط التقنية، أحد أعرق الجامعات التركية، 0 مليون ليرة.

وبلغت الموازنة المخصصة لجامعة أنقرة نحو 44 مليون و700 ألف ليرة، بينما تم تخصيص 65 مليون و400 ألف ليرة لجامعة حاجه تبه و39 مليون و431 ألف ليرة لجامعة إيجة و25 مليون و452 ألف ليرة لجامعة غلطه سراي و60 مليون وألفي ليرة لجامعة إسطنبول التقنية.

بضع جامعات تركية فقط فوقت على الموازنة المخصصة للشؤون الدينية، ألا وهى جامعة إسطنبول وجامعة إسطنبول مدنيان وجامعة إسطنبول جراح باشا وجامعة مرمرة وجامعة يلدز التقنية.