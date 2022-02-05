أنقرة (زمان التركية) – حددت بعض المقاهي في مدينة إسطنبول وقت وسعر جلوس الزبائن لديها، مما تسبب في حالة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفقًا للتطبيق الجديد، يتعين على الزبائن دفع فاتورة بقيمة 30 ليرة تركية كحد ادنى للجلوس على الطاولة مدة لا تتجاوز 30 دقيقة فقط.

وفي بعض المقاهي، أصبح الحصول على الطلب الثاني إلزاميًا بعد ست ساعات.

ونشر المدون التركي، أوفوق أوراس، صورة لتنبيه وضع على إحدى الطاولات، يحدد السعر والوقت، معلقا: “مثل هذا الشيء الغريب لا يحدث إلا في مقهى بمنطقة نيشانتاشي بإسطنبول”.

يذكر أن قطاع المقاهي والمطاعم في تركيا تعرض لخسائر كبيرة جراء قرار الإغلاق خلال جائحة كورونا.