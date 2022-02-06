أنقرة (زمان التركية) – شهدت مدينة يوكساكوفا التركية ذات الغالبية الكردية، احتجاجات تطالب باستقالة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء مع حلول العام الجديد، تشهد العديد من المدن التركية احتجاجات غاضبة.

في مدينة يوكساكوفا بمحافظة هكاري جنوب تركيا، نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتجاج على أحدث ارتفاع في الأسعار وفواتير الكهرباء.

وسار الحشد في شارع نديم زيدان، رافعين شعارات “هناك سرقة” و “استقالة الحكومة”، حتى وصلوا إلى مؤسسة توزيع الكهرباء في المدينة.

يذكر أن مدينة أغري التركية شهدت هي الأخرى احتجاجات أمس، اعتراضا على ارتفاع أسعار الكهرباء.

في الأيام الماضية ظهر تفاعل المواطنون على منصات التواصل الاجتماعي، مع ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمنتجات الغذائية، وتم توجيه الانتقادات إلى الحكومة.

يذكر أن التضخم النقدي في تركيا سجل في يناير الماضي 48 بالمئة في قفزة جديدة بعد أن كان 36 بالمئة في ديسمبر و21 بالمئة في نوفمبر.