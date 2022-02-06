أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير إن تركيا وأوكرانيا تقتربان من إنتاج الطائرة بدون طيار (Bayraktar TB2).

يأتي ذلك في ظل غضب روسي من الدعم التركي لأوكرانيا، التي تخشى صدور قرار من الرئيس فلاديمير بوتين بغزوها.

موقع (defensenews.com) نقل عن مسؤول أوكراني أن بلاده ستوقع قريبا اتفاقية مع تركيا لإنتاج وصناعة الطائرة بدون طيار بشكل مشترك، ومن المقرر أن يوقع عليها البرلمان في البلدين قريبًا.

كان وزير الدفاع الأوكراني أوليسي ريزنيكوف كشف للصحفيين أن المنشأة التي سيتم صناعة الطائرات بدون طيار فيها ستشمل أيضًا مركزًا لتدريب الطيارين الأوكرانيين.

وقال ريزنيكوف إن طائرة تي بي 2 التي سيتم إنتاجها محليًا بالاشتراك مع تركيا سيطلق عليها اسم “بايراكتار التركي الأوكراني”، سيكون لها محرك أوكراني من صنع شركة Motor Sich الأوكرانية.

الأسبوع الماضي زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أوكرانيا وعرض من هناك الوساطة بينها وبين روسيا لإنهاء التوترات بينهما.

وكانت أوكرانيا امتلكت طائرات TB2 بدون طيار من تركيا لأول مرة في عام 2019، وأعلنت في سبتمبر أنها تخطط لشراء 24 طائرة أخرى في المستقبل، كما أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في أكتوبر أنهم سيبنون مصنعًا لتصنيع الطائرات بدون طيار التركية على أراضيهم.

تدعم تركيا القدرات العسكرية الأوكرانية لمساعدتها على الانضمام لحلف الناتو، في ظل انزعاج روسيا التي تحشد حاليا قواتها العسكرية على حدود أوكرانيا.

الطائرة بدون طيار Bayraktar TB2

يتميز نظام بايراكتار للطائرات بدون طيار بسرعات تصل إلى 70 عقدة والتحليق على علو يصل إلى 24.000 قدم، والطيران لمدة تبلغ 24 ساعة، ونطاق اتصال يبلغ 150 كم، وله جناح طوله 12 متر، ووزن أقصى للإقلاع 650 كيلوجرام، وحمولة 55 كجم. جميع أنظمتها الفرعية الهامة بما في ذلك التحكم في الطيران و INS-GPS وأنظمة الإقلاع والهبوط الآلية تم تطويرها محليا.

وبدأت مرحلة الإنتاج النهائية لطائرات بايراكتار بدون طيار رسميا في عام 2012 بعد مرحلة تطوير النموذج الأولي التي انطلقت في عام 2007.