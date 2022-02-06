أنقرة (زمان التركية) – بعث زعماء المعارضة التركية ورؤساء الأحزاب، رسائل دعم للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.

رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، نشر عبر حسابه الرسمي على تويتر تدوينة قال فيها: “أتمنى الشفاء العاجل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة أردوغان من فيروس كورونا”.

ورد أردوغان على تدوينة كيليتشدار أوغلو، حيث قال: “أشكرك يا سيد كمال باسمي واسم زوجتي على أمنياتك بالشفاء لنا”.

كما نشرت رئيسة حزب الجيد، ميرال أكشنار، رسالة دعم لأردوغان قالت فيها: “ألف سلامة على الرئيس أردوغان وزوجته، أتمنى لكما الشفاء العاجل”.

ونشر رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، ورئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، ورئيس حزب السعادة، تمال كرم الله أوغلو، وعمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وعمدة بلدية أنقرة، منصور يافاش، رسائل مماثلة.

ورد الرئيس التركي على جميع الرسائل بتوجيه الشكر لمن كتبوها.،