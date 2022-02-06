أنقرة (زمان التركية) – أصبحت رواية “حياة هانم” للكاتب التركي، أحمد ألتان، ضمن قائمة الكتب الأكثر مبيعا في فرنسا.

وبحسب الأرقام التي نشرها شقيقه محمد ألتان على توتير، بيع من رواية أحمد ألتان التي عمل عليها في السجن 53 ألف نسخة في فرنسا حتى الآن.

كما احتلت الرواية المرتبة السابعة في فئة الأدب في “قائمة الكتب الأكثر مبيعًا” التي جمعت من أكثر من 300 مكتبة في فرنسا.

يذكر أنه تمت ترجمة الرواية إلى الفرنسية بواسطة Julien Lapeyre de Cabanes.

وكانت “حياة هانم” أيضًا على قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في بلجيكا.

كما حصلت “حياة هانم” التي كتبها ألتان في السجن، على جائزة أفضل رواية أوروبية لعام 2021 من مجلة Transfuge.

ألتان البالغ من العمر 71 عاما، والذي ألف روايتين في السجن، أنه يعمل الآن على كتاب جديد. وأشار ألتان إلى أنه كان يكتب ما بين ثماني وتسع ساعات خلال اعتقاله.

معربًا عن أنه سيتم نشر كتبه المستقبلية في بلدان أخرى قبل أن يحاول نشرها في تركيا، صرح ألتان سابقا أنه مصمم على عدم العيش في أي مكان آخر غير تركيا، مهما كان الأمر.

يذكر ان الصحفي والكاتب التركي، أحمد ألتان، حصل على أهم الجوائز في عالم الأدب وهي “فيمينا” الفرنسية، عن روايته “حياة هانم” التي كتبها في السجن، كما حصلت “حياة هانم” على جائزة أفضل رواية أوروبية لعام 2021 من مجلة Transfuge.

رواية “حياة هانم” تم نشرها حتى الآن في إيطاليا وفرنسا، وهي قيد الإعداد للنشر في دول مثل ألمانيا والولايات المتحدة وروسيا وهولندا والسويد وسلوفاكيا ورومانيا.

وكانت السلطات في تركيا أفرجت في أبريل 2021 عن أحمد ألتان بعد أن قضى في السجن أربع سنوات ونصف، صدر خلالها قرار بالإفراج عنه دام 9 أيام فقط، ثم أعتقل مجددًا.

الإفراج عن ألتان جاء بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي اعتبر اعتقال الكاتب والصحفي التركي يعد انتهاكا لحقوقه، وفي تطبيق نادر لقرارات المحكمة الأوروبية، ألغت محكمة الاستئناف حكم السجن الصادر على ألتان بتهمة “مساعدة منظمة إرهابية مسلحة”.

المحكمة الأوروبية اعتبرت أن محاكمة ألتان وإدانته تأتي لأسباب سياسية، وقالت إن التصريحات والمقالات التي تشكل أساس اتهامه وإدانته لا يمكن أن تشكل شكوكًا معقولة.

يذكر أن ألتان اعتقل في عام 2016 بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وبعدها تم تخفيف هذه العقوبة، إلى السجن لمدة 10 سنوات وستة أشهر بتهمة “مساعدة منظمة إرهابية” ليكون بذلك أكبر الصحفيين المعتقلين سنا.

لكن في 4 تشرين ثاني / نوفمبر 2019، أمرت محكمة تركية بالإفراج عن ألتان. بعد مرور يومين فقط من الإفراج عنه وبناءً على اعتراض مكتب المدعي العام في اسطنبول على قرار الإفراج، تم القبض على ألتان مرة أخرى في 13 نوفمبر 2019 بقرار من المحكمة الجنائية العليا في اسطنبول.