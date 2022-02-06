أنقرة (زمان التركية) – فاز فريق بلدية إسطنبول على فريق فنربخشة التركي، بهدف مقابل لا شيء، ليواصل ذلك فنربخشة خسارة النقاط.

فنربخشة استضاف بلدية إسطنبول على أرضه في الأسبوع 24 من الدوري الممتاز، وهزم بنتيجة 1-0.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح بلدية إسطنبول بيركاي أوزجان في الدقيقة 61.

وبهذه النتيجة يحتل فنربخشة المركز السادس في جدول الدوري التركي الممتاز، بإجمالي نقاط 37.

أما بلدية إسطنبول فيأتي في المركز الخامس، بإجمالي نقاط 37.

ويتصدر طرابزون سبور جدول الدوري التركي بإجمالي نقاط 57.

يذكر أن فنربخشة خسر إجمالي 15 نقطة في المباريات التي خاضها على أرضه هذا الموسم.