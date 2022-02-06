أنقرة (زمان التركية) – تقدم خمسين عضوا بمجلس النواب الأمريكي بخطاب رسمي إلى كل من وزراء الخارجية والدفاع جددوا خلاله مطالبتهم بعدم بيع مقاتلات F 16 إلى تركيا.

وأوضح النواب الموقعين على الخطاب الصادر في الرابع من فبراير/ شباط الجاري أنه يتوجب على الولايات المتحدة عدم تقديم أي دعم للجيش التركي لحين اتخاذ الرئيس، رجب طيب أردوغان، إجراءات ملموسة لإنهاء حملاته المزعزعة للاستقرار بالمنطقة وانتهاكاته للقانون الدولي داخل وخارج تركيا.

وأضاف النواب في خطابهم أن التجارب السابقة أثبتت عدم تغيير أردوغان لأفعاله لحين استخدام الولايات المتحدة لجميع الوسائل الدبلوماسية بما يشمل أيضا فرض عقوبات اقتصادية.

سبق تقديم خطابات مماثلة للرئيس جو بايدن، بجانب وزيري الدفاع والخارجية.

ولكي تتمكن واشنطن من بيع مقاتلات الاف 16 إلى تركيا يتوجب موافقة الكونغرس على العملية قبيل توقيع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على القرار.

يأتي الخطاب ردا على حملة لتحسين صورة تركيا لدى صناع القرار الأمريكان وحلفائهم.

المدير التنفيذي لمجلس القيادة الأمريكية اليونانية، إندي زيمينيدس، قال إن هذا الخطاب هو تذكير من الكونغرس بأن إقامة السفير التركي لدى واشنطن لمآدب أو مشاركته منشورات على توتير لن يؤدي لتحولات سياسة تمنع بيع الأسلحة الأمريكية إلى تركيا، مفيدا أن الكونغرس يريد تغيير حقيقي على أرض الواقع وليس مجرد تغيير في الأسلوب.

تريد تركيا من الولايات المتحدة منحها صفقة مقاتلات F 16، عوضا عن إلغاء صفقة مقاتلات F 35 التي حرمت منها بسبب الحصول على نظام الدفاع الجوي الروسي S 400.