أنقرة (زمان التركية) – انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، اضطرار بيوت الجمع العلوية لدفع فواتير مرافق عالية، رغم إعفاء المساجد والكنائس.

باباجان انتقد عبر تدوينة على تويتر،وصول فاتورة كهرباء بيت “جاريب دادا” للعبادة العلوية إلى 30 ألف و60 ليرة، وفاتورة الغاز الطبيعي 11 ألف و487 ليرة.

وأوضح باباجان أنه زار بيت “جاريب دادا” الشهر الماضي، وعلم أنهم تلقوا هذه الفواتير الباهظة.

وأكد باباجان أنه يجب أن يتم تغطية نفقات بيوت العبادة العلوية من قبل خزينة الدولة.

رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، اعتبر أن ما يحدث تجاه بيوت العبادة العلوية يعد “تمييزا”.

وعلق رئيس اتحاد جمعيات العلويين، جلال فيرات، على فاتورة الكهرباء البالغة 30 ألف ليرة التي تم إرسالها إليهم، حيث قال: “في تركيا، نحن نرى حقًا معاملة العلويين على أنها وصمة عار. كل فرد يؤيد فلسفة المواطنة المتساوية في هذا البلد يجب أن يتفاعل مع هذا. في الواقع، قضيتنا ليست مسألة فواتير، إنها مسألة طلب حقوق، والدولة لا تعاملنا كمواطنين متساوين”.