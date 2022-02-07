أنقرة (زمان التركية) – تتواصل ردود الفعل الغاضبة في تركيا اعتراضا على ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بنسبة 127٪ منذ بداية العام، فضلا عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

ألقى بعض أصحاب المحال التجارية في مدينة شانلي أورفا، الدفايات الكهربائية في الشارع، لتسجيل اعتراضهم على ارتفاع أسعار الكهرباء.

التجار قارنوا بين فاتورة الكهرباء التي حصلوا عليها هذا الشهر وفاتورة الشهر الماضي، منددين بالارتفاع الشرس في أسعار الكهرباء.

وقال أصحاب الأنشطة التجارية إنهم أشعلوا الدفايات الكهربائية يومين أو 3 أيام، عندما كانت تتساقط الثلوج، ولكن النتيجة كانت ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل لا يصدق.

قال أحد التجار: “ماذا يجب أن نفعل؟ اللعنة عليكم أيها النواب وعمدة المدينة، فعندما تحين الانتخابات تأتون إلينا ولكن الآن أين أنتم مما يحدث؟”.

احتجاجًا على ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في تركيا تظاهر أعضاء في حزب التحرير الشعبي بالشوارع، وأمام محطة توزيع الكهرباء، وردد المتظاهرون شعارات “أوقفوا البطالة، الغلاء، الزيادة، الاضطهاد”.

كما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “تأميم شركات توزيع الكهرباء وانتاجها” و”استرجاع الزيادات في الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود”.

وقال مواطن شارك في الحدث: “الآن أقول لكم فاتورة الكهرباء الخاصة بي 2363 ليرة و 50 قرشا. فاتورة مرسلة إلى أحد الأحياء الفقيرة في هذا البلد حيث الحد الأدنى للأجور 4250 ليرة. هذه هي الحياة التي تبدو مناسبة لنا. في بلد يبلغ حد الفقر فيه 14 ألف ليرة تركية، في بلد يبلغ حد الجوع فيه 4900 ليرة تركية، فإن إرسال فاتورة كهرباء بقيمة 2363 ليرة تركية إلى المنزل يمكن أن يلائم ضميرك فقط”.