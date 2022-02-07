أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي عبد الرحمن ديليباك، أن عام 2022 الجاري سيكون عصيبا على تركيا، ما يستوجب الصبر والتضامن وعدم اليأس.

في مقال بصحيفة يني عقد التركية، قال ديلباك: “ستستمر هذه المرحلة لثلاثة أو أربع أعوام إضافية. ستشهد الأجواء في تركيا تغييرات خلال العام الجاري وستستمر حتى عام 2025. قد يكن لهذا تداعيات سلبية على الزراعة وتربية الحيوانات، وفي حال حدوث مجاعة فستصبح السرقة والنهب والقتل أمور لا مفر منها”.

وأضاف ديليباك المعروف قربه للحزب الحاكم في تركيا، أن التغييرات قد تتضمن أمراضًا جديدة وأوبئة وأن البعض منها سيأتي بحرا والبعض الآخر من الجو أو الانهيارات الجليدية قائلا: “وقد تزداد معدلات إصابة الأفراد بالدوخة والإغماء وأمراض القلب والكلى والتوتر والحساسية، كما يجب الانتباه لآلام الحلق والظهر”.

وحذر ديليباك أيضا من احتمالية حدوث تطورات مرعبة بمنطقة الحج والمناطق المقدسة قائلا: “يجب توخي الحذر أيضا من ارتفاع معدلات الحقد والغضب في أيام الخسوف الشمسي والقمري وأيام التقاطعات الخاصة النابعة عن حركة النجوم، إذ قد ترتفع جرائم القتل والاغتيالات أيضا”.

هذا وأكد ديليباك أن غياب العدل وانتشار الظلم يؤدي أيضا إلى غياب السلام مفيدا أن الحرية أيضا تندثر في المناطق التي يغيب عنها العدل والسلام.