أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي أحمد تاكان، أن رئيس جهاز المخابرات، هاكان فيدان ينظر إليه كمرشح لتولي منصب وزير الخارجية بدلا من الوزير مولود جاويش اوغلو.

تاكان ذكر في مقال بصحيفة كوركوسوز، أن رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنتوب، زار هاكان فيدان يوم الأربعاء الماضي مفيدا أن هذه الزيارة أثارت الكثير من الأحاديث داخل أروقة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأضاف تاكان أنه من المعتاد أن زيارة رئيس السلطة التشريعية لرئيس المخابرات ليست بالأمر الاستثنائي غير أنها حتى يومنا هذا كانت تتم بعيدا عن الأعين ولا يتم تداولها بوسائل الإعلام.

أضاف قائلا: “حدوث هذا اللقاء عقب تلميح أردوغان إلى إجراء تعديلات وزارية أثار العديد من التعليقات المختلفة داخل الحزب الحاكم، فالجميع يعي جيدا التنافس الحاد بين فيدان والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين على مقعد وزير الخارجية وهو ما أحدث انقساما داخل الحزب الحاكم حول أسباب هذه الزيارة”.

وأشار تاكان إلى اختلاف وجهات النظر حول أسباب هذه الزيارة داخل الحزب الحاكم، قائلا: “هناك من يرون أن مولود جاويش أوغلو سيرحل عن وزارة الخارجية وأن شنتوب أجرى هذه الزيارة لتهنئة فيدان على منصبه الجديد. وهناك من يرون أن جاويش أوغلو سيرحل عن وزارة الخارجية وسيسند المنصب إلى إبراهيم كالين. وأن شنتوب أجرى هذه الزيارة لمؤازرة فيدان”.

هذا وتطرق هاكان إلى الصور التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن الزيارة قائلا: “بالنظر إلى تعبيرات وجه فيدان يتبين أن دوره لم يحن بعد لشغل منصب وزير الخارجية. هذا بالتأكيد إن لم يكن لديه مشكلات أخرى تقبع خلف تعبيرات الوجه هذه”.