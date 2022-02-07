أنقرة (زمان التركية) – قال الممثل التركي، جيم يلماز، إن الشخص الذي لا يشتكي من غلاء المعيشة في تركيا، إما لص أو مجنون.

تصريحات يلماز جاءت تعليقا على المشاكل الاقتصادية وأزمة ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي التي يعاني منها الأتراك خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح يلماز عبر سلسلة تغريدات على تويتر، أنه في الماضي، كان الناس يدفعون الضرائب ويحصلون في مقابلها على طرق ومياه وكهرباء.

أضاف: “أما الآن، بعد مرور السنوات، ولم يعد هناك شيء يعود من الضرائب. أعتقد أن الشخص الذي لا يشتكي من تكلفة المعيشة هو إما لص أو مجنون”.

وأشار يلماز إلى أنه ليس من الطبيعي والمثالي أن يتم الحديث عن أن السميط ليس باهظ الثمن، عندما يتم انتقاد ارتفاع أسعار المعيشة.

احتجاجًا على ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في تركيا تظاهر أعضاء في حزب التحرير الشعبي بالشوارع، وأمام محطة توزيع الكهرباء، وردد المتظاهرون شعارات “أوقفوا البطالة، الغلاء، الزيادة، الاضطهاد”.

كما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “تأميم شركات توزيع الكهرباء وانتاجها” و”استرجاع الزيادات في الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود”.

وقال مواطن شارك في الحدث: “الآن أقول لكم فاتورة الكهرباء الخاصة بي 2363 ليرة و 50 قرشا. فاتورة مرسلة إلى أحد الأحياء الفقيرة في هذا البلد حيث الحد الأدنى للأجور 4250 ليرة. هذه هي الحياة التي تبدو مناسبة لنا. في بلد يبلغ حد الفقر فيه 14 ألف ليرة تركية، في بلد يبلغ حد الجوع فيه 4900 ليرة تركية، فإن إرسال فاتورة كهرباء بقيمة 2363 ليرة تركية إلى المنزل يمكن أن يلائم ضميرك فقط”.