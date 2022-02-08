أنقرة (زمان التركية) – كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أنه يتم التعامل مع رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان، في تطبيع العلاقات مع إسرائيل بهدوء وحذر.

قال نفتالي بينيت يوم الاثنين إن إسرائيل “تخطو خطوات حذرة” تجاه اهتمام تركيا المتجدد بتعزيز العلاقات.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن بينيت قوله خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين “الأمور تسير ببطء شديد وبشكل تدريجي”.

تأتي تصريحات بينيت بعد يوم من حديث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، قبل لقاء محتمل بين الطرفين في مسعى لإذابة الجليد في العلاقات.

وكان أردوغان قال الأسبوع الماضي إن تركيا وإسرائيل يمكن أن تعملا سويًا لنقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا، وأن البلدين سيناقشان التعاون في مجال الطاقة خلال المحادثات الشهر المقبل.

في يناير، أعلن أردوغان أن نظيره الإسرائيلي سيقوم بزيارة رسمية إلى تركيا في فبراير، معتبرًا الخطوة فرصة لإصلاح العلاقات المتوترة بين الجانبين.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أنه على الرغم من تل أبيب تجري محادثات مع أنقرة بشأن زيارة هرتسوغ، إلا أن هذه الخطوة لن تكون على حساب تحالف إسرائيل مع اليونان وقبرص.