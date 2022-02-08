أنقرة (زمان التركية) – تطبق الحكومة التركية زيادة جديدة في سعر البنزين بنحو 72 قرشا بعدما رفعت أسعار الديزل بنحو 80 قرشا.

وعقب فرض الزيادة المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ بداية من الأربعاء، سيرتفع سعر لتر البنزين في إسطنبول من 14.46 ليرة إلى 15.18 ليرة على أن يرتفع في أنقرة من 14.56 ليرة إلى 15.28 ليرة وفي إزمير من 14.58 ليرة إلى 15.30 ليرة.

جدير بالذكر أن سعر لتر البنزين كان يبلغ 7.19 ليرة في الثامن من فبراير/ شباط العام الماضي وهو ما يعكس زيادة في أسعار البنزين بنحو 111 في المئة خلال عام واحد.

وخلال تلك الفترة ارتفعت أسعار النفط بنحو 50 في المئة، بينما ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة بنحو 90 في المئة، إذ نبع جزء كبير من هذه الزيادة من التراجع الحاد في قيمة الليرة.