أنقرة (زمان التركية ) – أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أنه سيتم وضع لوائح جديدة بخصوص تسعير الكهرباء.

تعليًا على وردود الفعل حول فواتير الكهرباء المتزايدة ، قال كالين في بث مباشر: “ستدخل لائحة جديدة على فواتير الكهرباء في القريب العاجل. وستستمر التحسينات. كما يعطي رئيسنا التعليمات اللازمة. ولن نسحق مواطنينا في حالة تضخم”.

وفي سياق منفصل، تحدث كالين عن عن عدم وجود مشكلة قانونية في ترشيح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا بالانتخابات القادمة.

كما شدد كالين على أن تركيا لن تشهد انتخابات مبكرة، حيث ستجرى الانتخابات في 2023 أي في موعدها.

وبخصوص صحة أردوغان بعد إصابته بفيروس كورونا، ذكر كالين أن صحة الرئيس جيدة، ومن المتوقع أن تتحول حالته إلى سلبية في غضون أيام قليلة.

وكان قد ثار جدل بشأن عدم دستورية ترشح أردوغان لمنصب الرئيس للمرة الثالثة على التوالي، إلا أن خبراء قانونيون قالوا إن الانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي المطبق منذ 2018 يمنح أردوغان فرصة الترشح للمنصب مرتين على التوالي.

وفي حديثه عن الأزمة المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، قال كالين: “إن عرض رئيسنا للجمع بين زيلينسكي وبوتين سويًا أمر بالغ الأهمية. وأوكرانيا لديها وجهة نظر إيجابية، وسيُعقد هذا الاجتماع برد إيجابي من روسيا”.