أنقرة (زمان التركية) – فرض مقهي في تركيا رسوما على تشغيل المدفأة الكهربائية، وهو ما أثار حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

أثر ارتفاع أسعار الكهرباء مع أول أيام عام 2022 على أصحاب الأنشطة التجارية والمواطنين بشكل سلبي للغاية. أصبحت صور أصحاب المتاجر وهم يعلقون فواتير الكهرباء الواردة على نوافذ المتاجر محط اهتمام على سائل التواصل الاجتماعي.

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، بدأت المطاعم الصغيرة والمقاهي وغيرها في محاولة تعويض الخسائر.

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقهى يطلب أجرًا لبدء تشغيل المدفأة، فضلا عن تحديد سعر لتشغيل المدفأة بالساعة.

وحدد المقهي رسوم تشغيل المدفأة بـ2.99 ليرة، وتشغيلها مقابل ساعة 3.99 ليرة.

وعلق المدون التركي الذي يسمى “صوقاق كيديسي” على الصورة قائلا: “الدولة تحولت رسميا إلى مزحة. بعض المقاهي تفرض رسوما مقابل تشغيل المدفأة”.

وقال مدون آخر: “من الآن أقولها لكم، سيتم فرض رسوم على دخول المراكز التجارية”.