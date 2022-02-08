أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة تركية بالسجن ست سنوات و3 أشهر بحق أليف كارليداغ وهي ربة منزل وضعت حملها حديًثا، بزعم استخدامها تطبيق بيلوك وامتلاكها حسابا بنكي في مصرف آسيا التابع لحركة الخدمة.

وذكر موقع بولد ميديا أن زوج أليف، جوركان كارليداغ، حُكم عليه هو أيضا بالسجن ست سنوات وعشرة أشهر استنادا على الحجج عينها. ولا يزال ملف كارليداغ، الذي مكث عاما داخل سجن جوموشهانه، قيد الفحص لدى المحكمة العليا.

رضيعة تدخل السجن

من جانبه أعرب الزوج عن صدمته من تصديق المحكمة العليا على قرار الحكم الصادر بحق زوجته، قائلا: “اليوم صدقت المحكمة العليا على قرار حبس زوجتي. واقتادوها إلى السجن رفقة رضيعتنا البالغة من العمر شهرين. لدينا طفل أيضا يبلغ من العمر خمس سنوات. ملفي أيضا لدى المحكمة العليا وبعد شهرين أو ثلاثة سيتم اقتيادي أنا أيضا إلى السجن. نشعر بالصدمة ولا نعرف ماذا نفعل”.

وتشير الإحصاءات الرسمية الأخيرة الصادرة عن الإدارة العامة للسجون التركية أن هناك نحو 345 طفلا تتراوح أعمارهم بين ما دون العام والستة أعوام رفقة أمهاتهم داخل السجون.

هذا ويحظر القانون رقم 5275 اعتقال وحبس النساء الحوامل واللاتي لديهن أطفال دون العام ونصف. وعلى الرغم من هذا تستثني السلطات التركية النساء المعتقلات في إطار تحقيقات حركة الخدمة والأكراد من بنود هذا القانون.