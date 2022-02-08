أنقرة (زمان التركية) – ارتفع عدد الملفات التي تنظرها دوائر تحصيل الديون في تركيا بنحو الثلث خلال عام واحد.

وذكرت صحيفة جمهوريت أن الفترة بين الأول من يناير/ كانون الثاني والرابع من فبراير/ شباط تلقت دوائر تحصيل الديون وإشهار الإفلاس نحو مليون و66 ألف ملف جديد، كما شهدت الفترة نفسها إغلاق 663 ألف ملف.

وتشير هذه الإحصاءات إلى زيادة بنحو 27.5 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.

وفي السياق نفسه ارتفع إجمالي عدد الملفات المعلقة بنحو 806 ألف ملف ليسجل 22 مليون و973 ألف ملف.

وخلال الأسبوعين الأولين من العام الجاري بلغ عدد الملفات الجديدة نحو 401 ألف ملف، في حين بلغ عدد الملفات المغلقة 323 ألف ملف.

واعتبارا من نهاية شهر يناير/ كانون الثاني المنصرم بلغ إجمالي عدد الملفات الجديدة 854 ألف ملف، بينما بلغ عدد الملفات المغلقة 577 ألف ملف.