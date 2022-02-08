أنقرة (زمان التركية) – اشتكى عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.

من خلال منشور له على تويتر قال إمام أوغلو إنه في الحقيقة لا يمكن أبدا الاستخفاف بفواتير الكهرباء المرتفعة.

وأكد إمام أوغلو أن الفواتير تعد حملا ثقيلا على الناس جميعا على حد سواء.

احتجاجًا على ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في تركيا تظاهر أعضاء في حزب التحرير الشعبي هذا الأسبوع بالشوارع، وأمام محطة توزيع الكهرباء، وردد المتظاهرون شعارات “أوقفوا البطالة، الغلاء، الزيادة، الاضطهاد”.

كما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “تأميم شركات توزيع الكهرباء وانتاجها” و”استرجاع الزيادات في الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود”.