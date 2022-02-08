أنقرة (زمان التركية) – شكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على “دعمه النشط” في أزمة التوترات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.

تصريحات ينس ستولتنبرغ جاءت في تغريدة على تويتر يوم الاثنين، في أعقاب إجرائه مكالمة هاتفية مع الرئيس أردوغان ناقشا فيها التطورات الأخيرة حول حشد ما يقدر بعشرة آلاف جندي روسي بالقرب من أوكرانيا، مما أثار مخاوف الغرب من هجوم محتمل.

وقال ستولتنبرغ في تغريدته: “لقد شكرت السيد أردوغان على دعمه النشط ومشاركته الشخصية لإيجاد حل سياسي، ورحبت بالدعم العملي القوي الذي تقدمه تركيا لأوكرانيا.. حلف الناتو لا يزال على استعداد للحوار من أجل الحل في أوكرانيا”.

وكان أردوغان أعلن في نهاية العام الماضي أن بلاده مستعدة للعمل كوسيط بين أوكرانيا وروسيا، في ظل تمتعها بعلاقات جيدة مع الطرفين على حد سواء.