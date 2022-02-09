أنقرة (زمان التركية)ــ طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعويضًا ضخمًا، خلال دعوى التشهير المرفوعة ضد الصحفية صَدَف كاباش، المعتقلة منذ الشهر الماضي بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية”.

أوغور بويراز، محامي الصحفية كاباش، قال إن أردوغان يسعى للحصول على 250000 ليرة (حوالي 18400 دولار) كتعويض من موكلته البالغة من العمر 52 عاما.

اعتقال كاباش جاء في أعقاب تصريحات لها على قناة (TELE 1) في 14 يناير، قالت فيها: “الثور لا يصبح ملكا بمجرد دخوله القصر، ولكن القصر يصبح حظيرة”، موجهة دعوة إلى الرئيس أردوغان للقيام بمهمته الرئاسية كما ينبغي ويصبح رئيسًا للجميع بدلا من فئة معينة من أنصاره.

الصحفية صَدَف كاباش تم اعتقالها يوم 22 يناير الماضي في إسطنبول.

جدير بالذكر أن كاباش زعمت أنها كانت تستخدم مثلًا شركسيًّا لتوضيح الأمر، ولم تقصد إهانة الرئيس.

وفقًا لتقرير نشر في عام 2021 استنادًا إلى بيانات وزارة العدل، زادت الدعاوى القضائية المتعلقة بجريمة إهانة الرئيس بنسبة 9000% منذ عام 2010.

وكشف تقرير لحزب الشعب الجمهوري نشر العام الماضي، وصول عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المواطنين بتهمة إهانة الرئيس إلى 38 ألف و581 خلال فترة رئاسة أردوغان، بينما تبقى عدد هذا النوع من الدعاوى في فترة الرؤساء الذين سبقوا أردوغان (1994-2014) عند رقم 1816 فقط.