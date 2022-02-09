أنقرة (زمان التركية) – قال برلماني تركي معارض إن الحكومة قطعت الإعانات المقدمة إلى 80 في المئة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

البرلماني مصطفى اضيجوزل عن حزب الشعب الجمهوري، قال إن حكومة حزب العدالة والتنمية قطعت راتب الرعاية المنزلية الذي يحصل عليه مستفيدون بموجب اللائحة الصادرة في عام 2019.

قال اضيجوزل في بيان إن السلطات “أقصت 80 في المئة من الذين سبق وأن تم تصنيفهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص إعانة لهم في إطار اللائحة الخاصة بتقييم الإعاقات للكبار”.

وأضاف أضيجوزل أن المعلومات الواردة عن المكاتب الإقليمية لوزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية والشكاوى الواردة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تؤكد هذا الأمر مفيدا أن المكاتب الإقليمية تقدمت بشكوى إلى الوزارة بشأن هذا الوضع وأنها تترقب حلا، غير أن الوزارة لم تقترح أية حلول لهذا الوضع.

وأشار أضيجوزل إلى تصنيف اللائحة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى “عجز كلي” وعجز جزئي، قائلا: “إلى ماذا تستندون في هذا التصنيف؟ هل هناك دولة أخرى تطبق هذا التصنيف؟ للأسف لا”.

هذا وذكر النائب أضيجوزل أن الدول الغربية ودول الاتحاد الأوروبي تخصص 3 في المئة من موازناتها للإعانات الاجتماعية، بينما: “حاليا في تركيا يتم تخصيص 1 في المئة فقط. ونحن نعدكم بمضاعفة هذه النسبة أو رفعها بمعدل ثلاثة أضعافها” في حال الوصول إلى السلطة.