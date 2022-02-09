أنقرة (زمان التركية) – قامت بلدية إسطنبول على تشميع مبنى قيد الإنشاء تابع لوقف نشر العلم، الذي يترأسه مجلس أمنائه بلال نجل الرئيس طيب أردوغان.

قرار تشمييع المبنى يأتي على خلفية حجبه جامع السليمانية التاريخي عن الأنظار.

وكانت أعمال إنشاء السكن الطلابي، التي ينفذها وقف نشر العلم بمنطقة السليمانية، قد أثارت العديد من ردود الفعل المستنكرة بسبب” إفسادها الصورة الظلية للجامع التاريخي”.

وبدورها قامت فرق بلدية إسطنبول بتشميع المبنى قيد الإنشاء.

سبق وأن طالبت بلدية إسطنبول بإيقاف عاجل لأعمال إنشاء المبنى الذي أفسد مظهر الجامع التاريخي. ولجأت بلدية إسطنبول إلى المكتب الإقليمي لهيئة حماية الآثار الثقافية مفيدة أن المبنى مخالف للائحة ومخطط الاعمار الحالي.

وكان نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول، ماهر بولات، قد صرح أن بلدية إسطنبول أمهلت بلدية الفاتح فترة زمنية محددة قبل تشميع المبنى في حال عدم اتخاذ أي إجراء تجاه الأمر.

وعقب انتهاء المهلة أصدر وقف نشر العلم بيانا أعلن خلاله تنازله عن المبنى.