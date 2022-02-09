أنقرة (زمان التركية) – كشف تسريب للجان الالكترونية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عن دعوة لتنفيذ إبادة جماعية بحق حركة الخدمة وأنصارها، على طريقة الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر.

وأثارت مراسلات تم تسريبها من غرفة دردشة بموقع تويتر حالة من الصدمة.

وخلال الدردشة طالب شخص، تبين أنه يدعى ملك ويحمل حسابه على موقع تويتر اسم @Payitaht7511 ويقيم في مدينة ستوكهولم، بجمع أنصار حركة الخدمة في حظيرة من ثم سكب البنزين عليهم وإشعال النيران فيهم.

قال: “لا يوجد حل آخر غير أن يتم قتلهم بالغاز السام تماما مثلما فعل هتلر. أو جمعهم والإلقاء بهم داخل المحارق مثلما فعل هتلر، فهتلر ارتكب خطأ فادحا بعدم قضائه على نسل اليهود. كان يتوجب عليه القضاء عليهم كليا. عند اتخاذ هذه الخطوة ستحل المشكلة على أكمل وجه بشكل جذري”.

في وقت لاحق أقدم ملك بعد أن تم التعرف عليه، على حذف حسابه بموقع توتير على خلفية ردود الفعل المستنكرة والانتقادات التي تعرض لها بسبب دعوته هذه.

يذكر أن أعضاء حركة الخدمة يتعرضون منذ محاولة انقلاب عام 2016، لإجراءات قمعية تشمل الاعتقال والفصل التعسفي من العمل والإخفاء القسري، بجانب الملاحقة خارجيا والاختطاف والترحيل على يد جهاز المخابرات.