أنقرة (زمان التركية)ــ أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو محادثة هاتفية مع نائب وزير الخارجية في حكومة طالبان، أميرهان متقي.

وفق المعلومات التي كشفت عنها الوزارة، قدم نائب الوزير متقي تمنياته بشفاء الرئيس رجب طيب أردوغان، من فيروس كورونا، وشكره على “قطار الخير” الأول الذي وصل إلى هرات.

وصرح الوزير جاويش أوغلو خلال الاجتماع أنه من المتوقع أن ينطلق في الفترة المقبلة، قطار مساعدات إلى أفغانستان.

وأكد جاويش أوغلو لمتقي القائم باعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان، أن تشكيل حكومة بمشاركة واسعة في أفغانستان مهم لاستقرار البلاد وسلامها، وقال إنهم قلقون بشكل خاص من أنباء اختفاء بعض الناشطات في أفغانستان.

وأكدت تشاووش أوغلو أن تعليم الفتيات مهم أيضًا ، وصرح بأنهم يتبعون الخطوات الإيجابية المتخذة في أفغانستان في هذا الصدد.

كما تم خلال اللقاء بحث موضوع إعادة تفعيل مدارس المعارف في أفغانستان.

كما ناقش جاويش أوغلو ونائب وزير الخارجية الأفغاني آخر التطورات في المفاوضات المتعلقة بتشغيل مطار حامد كرزاي في كابول والمطارات الأخرى، بالشراكة بين تركيا وقطر.