أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أيقوت أردوغدو، إنه يتوقع أن تشهد تركيا حالة من الفوضى المبكرة وليس انتخابات مبكرة.

أردوغدو صرح بذلك خلال مشاركته في برنامج “طاولة حزب الشعب الجمهوري الاقتصادية”، تعليقا على الأزمة الاقتصادية وتكلفة المعيشة والانتخابات المبكرة.

وأوضح أردوغدو أن الارتفاع في أسعار الفائدة وسعر الصرف والتضخم في الاقتصاد مستمر.

وفي إشارة إلى زيارة وزير الخزانة والمالية نور الدين نبطي إلى لندن، قال أردوغو: “أتمنى لو لم يكن قد ذهب، لأن الرئيس الذي يقول أن الفائدة هي سبب التضخم، يضع البلاد في حالة من عدم الاستقرار. الوضع أكثر صعوبة”.

وأضاف أردوغدو أن تركيا تتجه بسرعة نحو أزمة عملة، وأن لائحة الحد الأدنى للأجور قد ذابت أيضًا في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وتابع النائب التركي: “هذا يعني أنه سيكون هناك إما ثورات اجتماعية أو زيادات إضافية. بقدر ما يتم إعطاء زيادات إضافية، فإن هذا سيغذي التضخم”.

وأضاف أردوغدو: “علاوة على ذلك، هناك 150/160 مليار من الأموال التي جمعتها الخزانة من البنك المركزي من خلال عمليات الاحتيال المحاسبية. بمعنى آخر، على الرغم من أنه يبدو أنه تم تحويل 70 مليارًا إلى الخزانة، إلا أن خسارة المركز قد تم محوها عند 60 مليار ليرة تركية. بعد كل شيء، هذا يعني طباعة النقود. سيخلق هذا ضغوطا تضخمية”.

وأنهى أردوغدو حديثه، قائلا: “يؤسفني أن أقول إنني لا أتوقع انتخابات مبكرة، بل أتوقع حدوث فوضى اجتماعية مبكرة في تركيا، وسنبذل قصارى جهدنا لإبقاء هذه الفوضى داخل الديمقراطية”.