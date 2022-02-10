أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة “بلومبيرج” إن صندوق الثروة السيادي التركي سيقدم مساعدات بقيمة ملياري دولار إلى بنكي خلق ووقف الحكوميين، لتعزيز رأسمالهما عقب التراجع الحاد في قيمة الليرة.

وأعلن البنكان في بيانهما لمنصة الإفصاح العام عن قرارهما بتعزيز رأسمالهما بنحو 13.4 مليار ليرة (ما يعادل 900 مليون دولار).

ومن المنتظر أن يعلن بنك الزراعة أيضا تعزيز رأسماله بقرار من مجلس الإدارة.

من جانبه ذكر بنك الشعب أنه سيستخدم عائدات زيادة رأس المال في تقديم القروض للشركات، حيث أوضح البنك في بيانه أن سيستغل زيادة رأس المال الناجمة عن الإصدار وعلاوات إصدار السندات في تقديم الموارد للخدمات المصرفية والقروض التي سيقدمها البنك بهدف تمويل القطاع الحقيقي في ظل الشروط المناسبة.

على الصعيد الآخر أعلن بنك وقف أنه يهدف لخلق قدرات إضافية من أجل النمو المستقبلي وتعزيز رأس المال في مواجهة التقلبات المحتملة في أوضاع السوق الدولية والاضطرابات غير المتوقعة في الأصول.

جدير بالذكر أن الليرة التركية فقدت 44 في المئة من قيمتها خلال العام الماضي. وخلال عامي 2019 و2020 قدم صندوق الأصول السيادية التركي دعما ماديا للبنوك الحكومية بقيمة 6.7 مليار دولار.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يقدم فيها صندوق الأصول السيادية التركي دعما ماديا للبنوك الحكومية خلال الثلاث سنوات الأخيرة.