إسطنبول (زمان التركية) – اندلع حريق ضخم في مبني مصنع طلاء في منطقة جونجورين بمدينة إسطنبول شمال غرب تركيا .

وقالت وسائل إعلام محلية، أن حريق ضخم اندلع في مبني مصنع طلاء لسبب غير معروف منطقة جونجورين .

وأضافت أنه تبع اندلع الحريق عدة انفجارات وأثناء وقوع الانفجارات أثناء الحريق أصيب شخص قفز من المبنى .

وتابعت أن عدد كبير من الفرق الطبية والشرطة والإطفاء وصلوا إلى مكان الحريق، وبدأت فرق الإطفاء بإخماد الحريق، والفرق الطبية لنقل المصابين إلى المشفى، والشرطة أغلقت المنطقة للحفاظ على أرواح المدنيين .

ونلقت الفرق الطبية أربع إصابات إلى المشفى لتلقي العلاج