أنقرة (زمان التركية) – حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، تركيا من عدم احترام حرية الصحافة، في ظل القيود الممارسة على وسائل الإعلام الأجنبية.

التحذير الأمريكي جاء عقب قرار المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، بضرورة أن تقدم مؤسسات الإعلام الأوروبية والأمريكية “دويتش فيله، يورونيوز، صوت أمريكا” طلبا للحصول على تراخيص في غضون ثلاثة أيام، وإلا سيتم حظر مواقعها على الإنترنت.

ويأتي القرار في ظل سيطرة حكومة حزب العدالة والتنمية على وسائل الإعلام المحلية، التي لم يعد يتوافر لديها الفرصة مثل وسائل الإعلام الأجنبية في انتقاد أردوغان وحكومته وعرض السلبيات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن مخاوفهم بشأن حرية الصحافة في تركيا تستند إلى أدلة مفصلة.

وأضاف البيان: “نواصل تحذير تركيا من عدم احترام وضمان حرية الصحافة”.

وكان نائب رئيس المجلس الأعلى الإذاعة والتليفزيون، إبراهيم أوسلو، قال إن قرار المجلس الأعلى بهذا الخصوص سيتم نشره على موقع المجلس في غضون 7 إلى 10 أيام.

وأضاف أوسلو : “ستبدأ مهلة 72 ساعة لتقديم طلب للحصول على تراخيص”.

ورفض أوسلو التعليق على الانتقادات الموجهة للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون.

يذكر أن تركيا أجبرت منصات التواصل الاجتماعي على الحصول على تراخيص وتعيين ممثلين لهم في تركيا، من أجل عدم حظرهم داخل البلاد.