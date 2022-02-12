أنقرة (زمان التركية) – قررت سلسلة متاجر LC Waikiki “ال سي وايكيكي” للملابس التركية، عرض ملابس مستعملة على موقعها الرسمي على الإنترنت، في تطور مثير.

“ال سي وايكيكي” وهي إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الملابس في تركيا وتستهدف ذوي الدخل المنخفض بمنتجاتها ذات الأسعار المعقولة، نفذت تطبيقا مذهلا وهو بيع المنتجات المستعملة للأطفال والرجال والنساء عبر الإنترنت.

َوفُسرت الخطوة المثيرة لإحدى أكبر شركات الملابس التركية على أنها مؤشر على الوضع الاقتصادي للمواطنين.

قفز التضخم النقدي النقدي في تركيا إلى 48 بالمئة، ولطالما كانت الأغذية والملابس من أكثر القطاعات التي تشهد زيادة في الأسعار.