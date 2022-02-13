دبي (زمان التركية)ــ افتتح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية اليوم الأحد المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مقر إكسبو 2020 دبي بالتعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.

وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية أن السفير حسام زكي المفوض العام للمشاركة في المنتدى ألقى كلمة في افتتاح أعمال المنتدى، أشاد في مستهلها بالدعم الذي حظيت به جامعة الدول العربية من حكومة الإمارات لإنجاح مشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي، كما أثنى على الجهود التي يبذلها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي لتعزيز الاقتصاد الرقمي العربي.

و قال السفير زكي بأن الجامعة العربية حرصت حين تحضير مشاركتها في إكسبو 2020 دبي بأن تكون الفعاليات التي تنظمها متسقة مع محاور المعرض الثلاثة و هي الابتكار و الشباب و المرأة، موضحا بأنه تم اختيار موضوع الاقتصاد الرقمي لارتباطه الوثيق بهذه المحاور.

وأشار المفوض العام إلى واقع الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية الذي يتسم بضعف مساهمة الشركات الرقمية في الاقتصادات الوطنية و كذا بالتفاوت الواضح بين الدول العربية و داخل الدول نفسها.

كما أكدّ في حديثه على أهمية التسريع في تنفيذ البرامج العربية المتعلقة بتبني الرقمنة في الاقتصاد و الخدمات العمومية، ودعا في هذا الصدد إلى الاستفادة من محتوى الرؤية العربية المشتركة للإقتصاد الرقمي التي تحظى بدعم الحكومة الإماراتية، لاسيما و أن هذه الرؤية المشتركة مدرجة ضمن الملف الاقتصادي للقمة العربية المقرر عقدها في الجزائر.

كما تطرق أيضا إلى بعض جهود جامعة الدول العربية في مجال التحول الرقمي، مشيرا إلى بعض المبادرات التي أطلقتها الجامعة في هذا الشأن، و أفاد في هذا السياق بأنه تقرر إدراج بند دائم على جدول أعمال القمة العربية لتناول موضوع التحول الرقمي في الدول العربية، كما أعلن عن نية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنظيم مؤتمر عربي بمشاركة المنظمات و الدول و القطاع الخاص حول الرقمنة لإثراء النقاش و إذكاء الوعي العربي حول أهمية الاقتصاد الرقمي بصفته اقتصاد المستقبل.

و تجدر الإشارة في هذا الصدد بأن الجلسة الافتتاحية للمنتدى شهدت مشاركة رفيعة المستوى من الدول العربية، وقد أشار المتحدون فيها إلى واقع الاقتصاد الرقمي و آفاقه كما تناولوا بعض جهود الدول العربية في هذا الشأن.

كما تجدر الإشارة أيضا بأن المنتدى جزء من سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، وقد تناول في جلساته موضوعات الأجندة الرقمية العربية و تجارب الدول العربية في مجال التحول الرقمي، والتجارة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والأمن السيبراني.

كما تم على هامش أعمال المنتدى، توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي اتفاقية و الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال التعليم الرقمي.