أنقرة (زمان التركية) – تدخلت الشرطة لفض مظاهرة في ولاية إسكيشهر شمال تركيا، انطلقت للاحتجاج على ارتفاع أسعار الكهرباء ومختلف السلع.

في إسكيشهر، نظمت قوى العمل والديمقراطية مسيرة حاشدة، للمطالبة بوقف ارتفاع الأسعار. قفز التضخم النقدي في تركيا إلى 48 بالمئة وفق الأرقام الرسمية.

وشارك المئات في الاحتجاج، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “يكفي، ألغوا ارتفاع الأسعار، لا نستطيع دفع الفواتير. لا نقبل البؤس”.

كما هتف المتظاهرون في كثير من الأحيان بشعارات مثل “لا للزيادات” و “نحن الشعب، نحن على حق، سننتصر” ، و “الحكومة يجب أن تستقيل”.

وتدخلت الشرطة في المسيرة، ونصبت المتاريس أمام حشد لمنعهم من المرور.

قالت سليمية أوركان، عضو اتحاد عمال المعادن، “تسببت الارتفاعات القاسية في الكهرباء بنسبة 125 في المائة والغاز الطبيعي بنسبة 50 في المائة، في ردود فعل كبيرة في جميع أنحاء البلاد. لهذا السبب نحن هنا اليوم لنخاطب سكان إسكيشهير. إن ارتفاع أسعار كل شيء، من الإبرة إلى الصاروخ، من المعكرونة إلى الخبز، ومن زيت عباد الشمس إلى الجبن، يكسر ظهر أبناء شعبنا”.

وأشارت أوركان إلى أن أصوات المواطنين الذين لا يستطيعون كسب لقمة العيش ودفع فواتيرهم تتعالى في جميع أنحاء البلاد.