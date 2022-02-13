أنقرة (زمان التركية) – احتلت تركيا المرتبة الـ 103 من بين 167 دولة حول العالم في مؤشر الديمقراطية.

وفقًا لمؤشر الديمقراطية لعام 2021 الذي أعدته شركة الأبحاث والتحليل البريطانية إيكونوميست إنتليجنس يونيت (EIU)، استمر تراجع الديمقراطية في العالم في عام 2021، مسجلاً رقمًا قياسيًا سلبيًا جديدًا.

أدت قيود كورونا إلى تراجع كبير في الديمقراطية العالمية.

وجاء في التقرير أنه تم تعليق الحقوق المدنية في الديمقراطيات المتقدمة والأنظمة الاستبدادية، من خلال إجراءات الإغلاق وقيود السفر التي نفذتها الحكومات مع تفشي وباء كورونا، حيث الوباء كان المصدر الرئيسي للانخفاض في الديمقراطية لمدة عامين.

وبخصوص تركيا، فقد احتلت المركز 103، وتم تصنيفها في فئة “النظام المختلط” هذا العام.

استند تصنيف تركيا إلى خمسة معايير: العمليات الانتخابية والتعددية، وعمل الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية الديمقراطية، والحريات المدنية.

وكانت البلد الأكثر ديمقراطية في العالم وفق المؤشر هي النرويج.

وفقًا للمؤشر، بينما يعيش أكثر من ثلث سكان العالم في أنظمة استبدادية، انخفض معدل أولئك الذين يعيشون في ديمقراطيات كاملة إلى 6.4٪.

وانخفض مؤشر الديمقراطية العالمي الذي يبلغ عشر نقاط، من 5.37 في عام 2020 إلى 5.28 في عام 2021، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.

وفي حين أن الدول الأكثر ديمقراطية في العالم كانت النرويج بدرجة 9.75 ونيوزيلندا بدرجة 9.37 وفنلندا بدرجة 9.27، احتلت أفغانستان المركز الأخير في المؤشر بنتيجة 0.32.