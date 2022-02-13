أنقرة (زمان التركية)ــ دعت تركيا الدول الغربية لوقف التصريحات التي قد تسبب الذعر بشأن الوضع في أوكرانيا.

جاء ذلك على لسان وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، السبت بعد يوم واحد من تحذير واشنطن من غزو روسي محتمل لأوكرانيا في أي وقت، في أعقاب حشد أكثر من 100 ألف جندي روسي بالقرب من حدود أوكرانيا.

أكد الوزير الخارجية التركي في الوقت ذاته أن غزو روسيا للمناطق التي سبق أن وقعت تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي السابق لن يكون “صحيحًا”، وفقا لما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

كما شدد جاويش أوغلو على أنه يجب الاستعداد لتطور الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مضيفًا أن تركيا ليست في حالة ذعر من هذا الاحتمال، على حد تعبيره.

من جانبها، نفت موسكو مرة أخرى وجود أي خطط لغزو أوكرانيا على الرغم من حشد قواتها بالقرب من الحدود، علمًا أن بيان واشنطن يوم الجمعة دفع دول العالم، بينها تركيا وألمانيا، إلى إصدار تحذيرات جديدة لمواطنيها في أوكرانيا.