أنقرة (زمان التركية) – حلت فنلندا محل تركيا، فيما يتعلق بمبيعات صفقة مقاتلات F 35 الأمريكية.

فنلندا وقعت صفقة بقيمة 9.4 مليار دولار مع الولايات المتحدة لشراء 64 طائرة مقاتلة من طراز F-35.

وكانت واشنطن قد أزالت تركيا من برنامج مقاتلات F-35 في 21 سبتمبر 2021، بسبب حصولها على منظومة الصواريخ S-400 من روسيا.

كما فرضت عقوبات أمريكية على تركيا للسبب ذاته.

وعلى الرغم من إبرام العقد في فترة تفاقم الأزمة مع روسيا وأوكرانيا، لا يُتوقع تسليم المقاتلات الأمريكية إلى فلندا قبل عام 2027.

وتتضمن اتفاقية فنلندا قطع غيار وبرنامج تدريبي للطائرات الحربية من طراز F-35.

وذكرت وزارة قوات الدفاع الفنلندية أن الاتفاقية تشمل معدات صيانة وقطع غيار وخدمات تدريب وطائرات نفاثة. بالإضافة إلى ذلك، ذكر أنه سيتم إبرام اتفاقية إضافية للذخيرة جو-جو في وقت لاحق من هذا العام.

وأكدت الوزارة أن الاتفاقية، تهدف إلى الحصول على أفضل أداء لطائرة F-35 في 2030.

اختارت فنلندا البقاء على الحياد منذ حقبة الحرب الباردة. على الرغم من أن هلسنكي عضو أيضًا في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها ليست عضوًا في الناتو.