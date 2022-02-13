أنقرة (زمان التركية) – تجاوزت تكاليف فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي، إيجارات المحال التجارية في تركيا، مما وضع أصحاب الانشطة التجارية في موقف صعب.

أصحاب المحال التجارية مثل المطاعم ومحلات الحساء والكباب في أنقرة، منزعجون من الوضع، ويؤكدون أنهم بالكاد يستطيعون العيش.

يقول التجار: “همنا الوحيد هو إبقاء المحل مفتوحًا”، مشيرين إلى أنهم يدفعون فواتير اعلي من الإيجار، مع عدم قدرتهم على زيادة الأسعار للحفاظ على استمرار نشاطهم.

ويشير أصحاب المتاجر، إلى ضرورة استخدام الثلاجات لحماية الأطعمة والمشروبات، والضوء لإضاءة مكان العمل، وتدفئة المكان، وبالتالي تأتي فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي كبيرة جدا.

وقال وكيل عقاري يعمل في أنقرة: “نحن في بداية الأزمة. عمليات الإفلاس سريعة. تغلق المطاعم والمطاعم أولاً. محال المكسرات ومحلات البقالة تتبعهم”.

ويتابع الوكيل العقاري: “أتوقع أن تكون 10-15٪ من المتاجر فارغة في غضون خمسة أشهر. إعادة فتح متجر هي أيضًا نفقات، ولكن فقط عن طريق الحصول على قرض. لا يمكن تحمل هذا الدين. لقد رأيت أيضًا أزمة عام 2001. لقد قفزنا للتو من الهاوية، ولا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه قبل أن نرى القاع ونبدأ في التعافي”.