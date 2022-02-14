أنقرة (زمان التركية)ــ غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين أرض الوطن، إلى الإمارات في زيارة تستغرق يومين.

تأتي الزيارة بعد ثلاثة أشهر من الزيارة التاريخية لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا.

رغم إصابة أردوغان بفيروس كورونا، إلا أنه لم يتم تأجيل زيارته المحددة مسبقا إلى الإمارات، وأعلن أردوغان هذا الأسبوع أنه تعافى من الإصابة بعد مرور خمسة أيام فقط على إعلانه الإصابة بمتحور اوميكرون.

لفتت صورة أردوغان على سلم الطائرة الأنظار، حيث رفع أربعة أصابع قبل مغادرته المطار ملوحًا بما يعرف بـ “شارة رابعة”.

هناك تفسيران لسبب استخدام أردوغان هذه الإشارة، الأولى تتعلق بـ تركيا وتعني “أمة واحدة، علم واحد، وطن واحد، دولة واحدة”، والتفسير الثاني يرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، الذين يحتمي عدد كبير منهم في تركيا.

نشرت الصورة على الحساب الرسمي لأردوغان على تويتر مع عبارة ” بدأنا حقبة جديدة في العلاقات التركية الإماراتية.”.

Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayid’in Kasım ayında Ankara’daki temaslarıyla birlikte Türkiye – Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinde yeni bir dönem başlattık. Bugün, yakaladığımız bu ivmeyi geliştirmek için Abu Dabi'ye doğru yola çıktık. 🇹🇷 🇦🇪 pic.twitter.com/EuPT8ojeyp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 14, 2022

قررت تركيا والإمارات استعادة العلاقات الثنائية بينهما بعد سنوات من التوتر السياسي والاتهامات المتبادلة.

من المقرر أن يحضر أردوغان معرض “إكسبو 2020 دبي” ويزور منطقة المعارض يوم الثلاثاء.

يأمل أردوغان في الاستفادة اقتصاديا من وراء تحالفه مع الإمارات، وقال قبل مغادرة بلاده إنه يامل في رفع التبادل التجاري مع الإمارات ويبحث عن تعاون إقليمي معها.

يذكر أن الإمارات أعلنت عقب زيارة بن زايد أنها ستستثمر 10 مليار دولار في تركيا، وتم الإعلان عن اتفاقية مقايضة بقيمة 5 مليار دولار بين البنك المركزي الإمارات والبنك المركزي التركي.