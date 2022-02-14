أنقرة (زمان التركية) – كشف البرلماني التركي المعارض دنيز يافوز يلماز، عن فقدان البريد التركي مبلغ مليوني دولار منحتهم المديرية العامة للبريد إلى شركة خاصة.

وأوضح البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري يافوز يلماز، أن المبلغ المفقود تم ذكره في تقرير لجنة التفتيش بالمديرية العامة للبريد.

وفي بيانه بعنوان “ملف الذهب المفقود في عهد العدالة والتنمية” أوضح يافوز يلماز أنهم رصدوا اختفاء مليوني دولار ارسلتهم المديرية العامة للبريد إلى شركة خاصة من أجل أعمال بيع وشراء الذهب.

وأضاف يافوز يلماز أنه في عام 2018 قام المدير العام لهيئة البريد ونائبه بالتوقيع على بروتوكول تشارك الأرباح لمدة ثلاثة سنوات مع شركة خاصة فيما يتعلق بشراء وبيع الذهب، وأن رئيس وحدة تابعة للمديرية العامة للبريد انضم إلى مجلس إدارة تلك الشركة وفي اليوم التالي تم نقل مليوني دولار إلى تلك الشركة دون الحصول على ضمانات.

وذكر يافوز يلماز أن الأموال الموجود بالحساب المشترك للشركة في بنك الزراعة يستخدمها عدد من مدراء الشركة الذي يمتلكون أيضا حسابات في البنك عينه لأغراض غير المخصصة لها، مشيرا إلى سحب نحو مليون ونصف دولار من المبلغ نقدا ووضعه في خزانة الشركة.

وأكد يافوز يلماز أن هذا المبلغ لم يظهر مرة أخرى في حركات الحساب البنكي قائلا: “يُقال إنه تم تقديم 500 ألف دولار كضمان للحصول على الذهب من دبي، لكن لا يمكن إثبات حدوث عملية شراء الذهب هذه. وخلال هذه العمليات لا يتم سداد حصة من الأرباح إلى المديرية العامة للبريد. النتيجة اختفاء مليوني دولار من الموارد العامة”.