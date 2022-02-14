أنقرة (زمان التركية) – احتج شباب من حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، على ارتفاع أسعار الوقود في تركيا، بطريقة كوميدية.

فرع الشباب التابع لحزب الشعب الجمهوري في منطقة “قارشيقايا” في إزمير، صنع مركبة مماثلة لتلك التي يقودها شخصية الكارتون فريد فلينستون في العصر الحجري.

المركبة المثيرة تم صنعها للاحتجاج على الزيادات المتتالية في أسعار الوقود.

جذبت السيارة الغريبة من العصر الحجري اهتمامًا كبيرًا من الناس.

ونشر فرع الشباب التابع لحزب الشعب الجمهوري صور السيارة في الشارع على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلا: “لم نتمكن من شراء الوقود، لذلك صنعنا سيارتنا الخاصة”.