أنقرة (زمان التركية) – قال مواطن تركي إنه يعاني من عذاب الضمير بسبب تصويته وأقاربه لصالح حزب العدالة والتنمية على مدار 10 سنوات.

قناة “اسطنبول تايمز” على اليوتيوب بثت تقريرا، يستطلع أراء المواطنين في منطقة غازي عثمان باشا في إسطنبول.

أحد المواطنين، قال إنه يصوت لحزب العدالة والتنمية منذ 10 سنوات، ولذلك يشعر بعذاب الضمير.

وأضاف المواطن التركي أنه من أبناء العشائر، لذلك فإن لديه سلطة على 750 صوتا، متابعًا: “من الآن فصاعدا لا يوجد أصوات لرجب طيب أردوغان، لن نصوت له”.

وأشار المواطن التركي إلى أنهم سيصوتون لصالح أكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض -رغم أنه لم يعلن ترشحه-، وقال سنصوت “لمن سيدير الدولة بشكل جيد”.