أنقرة (زمان التركية) – وقعت تركيا 13 اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارة يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبو ظبي.

عقد اجتماع بين الوفدين التركي والإماراتي، بقيادة رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تم خلاله التوقيع على 13 اتفاقية.

الاتفاقيات شملت مجالات الصناعة الدفاعية، والصحة، وأزمة المناخ، والصناعة، والتكنولوجيا، والثقافة، والزراعة، والتجارة، والاقتصاد، والأراضي، والنقل البحري، والشباب، وإدارة الكوارث. والأرصاد الجوية والاتصالات والمحفوظات.

توجه الرئيس أردوغان أمس الاثنين إلى الإمارات. وتعد هذه الزيارة هي الأولى لأردوغان للإمارات منذ عام 2013 عندما كان رئيسا لوزراء تركيا.

قبل توجهه إلى الإمارات، أكد الرئيس التركي أنه خلال الزيارة سيتم إتخاذ الخطوات التي ستشكل السنوات الخمسين الجديدة من الصداقة التركية مع الإمارات.

وذكر أردوغان أنه مع وصول حجم التجارة التركية مع الإمارات إلى 8 مليارات دولار، منها ما يقرب من 5.5 مليار دولار صادرات، تعد الإمارات العربية المتحدة من بين الشركاء التجاريين الرائدين لأنقرة.