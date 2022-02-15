أنقرة (زمان التركية) – أهدت مواطنة في تركيا لزوجها قنينة بنزين زنة خمس لترات بمناسبة عيد الحب “الفلانتين”، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الطاقة في تركيا.

التركية جولاي شيمشاك المقيمة بمدينة أرتفين، قدمت لزوجها ياشار شيمشاك مفاجأة أثناء اصطحابه لها لتناول طعام العشاء في أحد المطاعم بمناسبة عيد الحب.

وعقب الانتهاء من تناول الطعام قدمت الزوجة، زجاجة مليئة بالبنزين إلى زوجها بهذه المناسبة.

جولاي قالت إن زوجها أهداها العام الماضي زجاجة زيت زنة خمس لترات في ظل الإرتفاع الجنوني بأسعار الزيت آنذاك، وهو ما دفعها هذا العام إلى إهدائه زجاجة بنزين زنة خمس لترات في ظل الارتفاع المتواصل في سعره، قائلة: “وبهذا سيتمكن من اصطحابي لوالدتي وقتما أشاء”.

شهدت تركيا الفترة الماضية احتجاجات من فئات مختلفة على رفع الحكومة أسعار الطاقة، منذ بداية العام.