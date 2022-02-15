أنقرة (زمان التركية) – يستعد مسؤول أن تركيا لإجراء زيارة رسمية إلى إسرائيل وفلسطين يومي الأربعاء والخميس.

وينطلق المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، ونائب وزير الخارجية، سادات أونال ضمن وفد رسمي لمقابلة المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وسيستقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الوفد الذي سيجري لقاءات مع المسؤولين الفلسطينيين في إطار الزيارة.

وستشهد الزيارة أيضا اجتماع الوفد التركي مع المسؤولين الإسرائيليين، حيث سيجري الوفد التركي مشاورات لبحث الاستعدادات لزيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إلى تركيا الشهر القادم.

ومن المنتظر أن يجري الرئيس الإسرائيلي زيارة إلى تركيا خلال يومي التاسع والعاشر من مارس/ آذار القادم.

يُذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سبق وأن أعلن عن زيارة مرتقبة لنظيره الإسرائيلي منتصف مارس/ آذار القادم.

وخلال تصريحات أدلى بها للصحفيين قبيل زيارته الرسمية إلى أوكرانيا أفاد أردوغان أن تركيا تسعى لإقامة علاقات ثنائية مع إسرائيل على أرضية مختلفة باتجاه إيجابي صوب المستقبل، قائلا: “هذا النهج موجود أيضا لدى الجانب الإسرائيلي”.

وأشار أردوغان إلى إرسال إسرائيل وفود خاصة إلى تركيا بالسابق، مؤكدا أن زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا سيسبقها زيارة لوفد تركي خاص إلى إسرائيل.