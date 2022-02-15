أنقرة (زمان التركية) – اعترف بولنت توران نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، بوجود أزمة اقتصادية في البلاد.

اعتراف توران جاء خلال مشاركته في إحدى البرامج التليفزيونية، حيث علق على ارتفاع تكلفة المعيشة والنموذج الاقتصادي الجديد في البلاد.

وقال توران إن هناك مشكلة سببها الوباء، وتوجد أزمات مماثلة في كل بلد في العالم، بشكل أو بآخر، وهناك ضرر أقل في الاقتصادات القوية للغاية.

وأضاف توران: “هناك المزيد من الضرر في الاقتصادات الهشة مثل اقتصادنا. هذا طبيعي جدا. شعرنا بالحاجة إلى اتخاذ خطوات للحد من هذه المشكلة وتقليل الضرر”.

وأكد توران أن الحكومة التركية أوقفت ارتفاع العملة بمفردها، في وقت كان هناك اتجاه صعودي هائل في العملة، وحالة يأس بين حتى الموالين للحكومة.

زعم البرلماني التركي أنه مثلما لم يعد سعر الصرف يمثل أزمة في تركيا، فإن التضخم سيبدأ في الانخفاض في وقت قصير جدًا.

قفز التضخم النقدي السنوي في تركيا إلى 48 بالمئة، وينظر الخبراء إلى وعود الحكومة بخفض التضخم إلى خانة الآحاد، بأنه تفاؤل زائد عن الحد.