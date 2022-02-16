أنقرة (زمان التركية)ــ يستعد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لإجراء زيارة إلى كل من اليونان وقبرص اليونانية هذا الأسبوع، قبل تلبية دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يقوم هرتسوغ بزيارة ليوم واحد إلى أثينا يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق زيارته للشطر اليوناني لجزيرة قبرص نصف يوم.

وقال تقرير لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية نشرته يوم الثلاثاء: “هدف زيارة هرتسوغ طمأنة أثينا ونيقوسيا بأن التقارب مع أنقرة لن يأتي على حساب العلاقات الوثيقة التي طورتها إسرائيل معهما في السنوات الأخيرة”.

وقالت الصحيفة إن زيارة هرتسوغ لتركيا ستكون الأولى لزعيم إسرائيلي منذ أكثر من عقد بعد فترة من التوترات بين البلدين.

وكان رئيس الوزراء نفتالي بينيت قال في وقت سابق من هذا الشهر إن إسرائيل تسير بحذر فيما يتعلق بمبادرة تركيا للتطبيع معهم، وأضاف: “الأمور تسير ببطء شديد وبشكل تدريجي”.

وأشاد بينيت بدور هرتسوغ في العلاقات الخارجية لإسرائيل، واصفا إياه بأنه “رصيد دبلوماسي غير عادي لحل المشاكل”.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أدلى مؤخرا بتصريحات حول التطبيع مع إسرائيل، قال فيها إن بلاده لن تتخلى عن القضية الفلسطينية وإن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لن يكون على حساب فلسطين، معتبرًا أن تركيا المتصالحة مع إسرائيل أجدى وأفضل لمناصرة الفلسطنيين على الساحة الدولية، على حد تعبيره.

ومن المقرر أن يزور المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، ونائب وزير الخارجية، سادات أونال ضمن وفد رسمي تل أبيب اليوم الأربعاء لمقابلة المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ومن المنتظر أن يجري الرئيس الإسرائيلي زيارة إلى تركيا خلال يومي التاسع والعاشر من مارس/ آذار القادم.