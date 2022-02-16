أنقرة (زمان التركية) – دخل عمال محطة أكويو النووية بمدينة مرسين جنوب تركيا، في اعتصام للمطالبة بسداد رواتبهم المتأخرة.

وأقدم نحو 700 عامل بشركة مقاولة من الباطن تتولى أعمال إنشاء محطة أكويو النووية على الاعتصام، بسبب عدم حصولهم على وراتب شهر يناير/ كانون الثاني وعدم زيادة رواتبهم في ظل التضخم النقدي.

وفي ساعات الصباح نظم العاملون مسيرة من المحطة إلى مبنى الشركة المقاولة.

الشركة أعلنت أنها ستودع رواتب العاملين بحساباتهم البنكية بحلول يوم الجمعة وأنها ستوافق على الزيادة التي يطالب بها العاملون في رواتبهم.

وفي حديثه مع صحيفة “جمهوريت” أفاد أحد العمال المعتصمين أنهم يحصلون على رواتبهم متأخرة، وبدلا نت تلقيها في العاشر من الشهر تماطل الشركة وتمنحهم رواتبهم ما بين يومي 20 و25 من الشهر.

هذا وأوضح العامل أنهم رفضوا مقترح زيادة الرواتب بنحو 30 في المئة وأن الشركة قبلت رفع رواتبهم بنحو 40 في المئة، مفيدا أنهم سيحصلون على راتب شهر يناير في الثامن عشر من الشهر الجاري على أن يتم إيداع الزيادة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.