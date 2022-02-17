أنقرة (زمان التركية) – حمل غالبية الأتراك وفق نتائج استطلاع حديث، الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار الطاقة.

مؤسسة “تقرير تركيا”، اجرت استطلاعا للرأي حول زيادة فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي، وقال 48 بالمائة إن “سياسة الحكومة هي السبب في ارتفاع أسعار الطاقة”، وأوضح 26٪ من المشاركين أن “ارتفاع سعر الصرف العملات الأجنبية هو السبب”.

كما أكد 76٪ من المواطنين أنهم خفضوا استهلاكهم من الغاز الطبيعي والكهرباء لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وبلغت نسبة الذين قالوا “خفضت نفقاتي الأخرى” 76 بالمائة. صرح 59٪ من المواطنين أنهم غيروا تفضيلاتهم في مجال النقل.

قال جان سلتشوكي، مدير مؤسسة “تقرير تركيا” للأبحاث، تعليقا على استطلاع الرأي، إن الزيادة في أسعار الطاقة، التي جاءت قبل رفع الحد الأدنى للأجور، وضعت الأسر في موقف صعب.

وأضاف سلتشوكي: “تظهر النتائج أن المجتمع يحمل الحكومة المسؤولية الأساسية عن هذا الوضع. إذا لم تتخذ حكومةحزب العدالة والتنمية إجراءات عاجلة في هذا الصدد، فإن خسارة الأصوات التي تمكنت من إيقافها مؤخرًا قد تبدأ مرة أخرى في نهاية الشتاء”.

شهدت رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي في تركيا ارتفاعا ملحوظًا مع بداية العام الجديد.