أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير لوكالة وكالة “بلومبيرج” الأمريكية، أن حزب الحركة القومية هو أكثر الأحزاب التركية استفادة من تخفيض الحد الأدنى لدخول الأحزاب إلى البرلمان.

من المتوقع أن يُعرض قانون الأحزاب السياسية والانتخابات، الذي عمل عليه حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لفترة، على البرلمان التركي في الأسبوع الأول من شهر مارس. ووفقًا للائحة الجديدة، من المتوقع أن يتم تخفيض عتبة الانتخابات إلى 7 بالمائة.

وكتبت بلومبيرج، أن خفض العتبة سيفيد حليف حزب العدالة والتنمية حزب الحركة القومية أكثر من غيره.

وقالت بلومبيرج: “هذه الخطوة ستساعد الحليف المهم للرئيس أردوغان في الانتخابات المقبلة. فخفض عتبة الانتخابات إلى 7 فى المائة سيضمن حق حزب الحركة القومية فى التمثيل فى البرلمان، وقد تواجه الحكومة معارضة أكبر”.

وفي حديثهم إلى بلوميبرج، قال مسؤولون إنه من المتوقع أن يوافق البرلمان على هذا الاقتراح في غضون أسابيع قليلة وسيتم اعتماده قبل الانتخابات.

وذكرت بلومبيرج أنه في آخر استطلاعات الرأي، فقد الحزب الحاكم الدعم العام الماضي مع انخفاض قيمة العملة التركية وارتفاع تكلفة المعيشة.